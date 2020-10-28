Решение сделать Нурмагомедова лидером рейтинга UFC назвали «чушью номер один»

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс назвал чушью решение сделать россиянина Хабиба Нурмагомедова лидером рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Соответствующий пост доступен в его Twitter-аккаунте.

«Это чушь номер один», — заявил Джонс. Он заметил, что единственным известным соперником Нурмагомедова был ирландец Конор Макгрегор. «И это катапультировало чувака к званию величайшего в истории. Смех да и только», — подчеркнул американец, который до этого возглавлял список лучших бойцов промоушена.

27 октября Нурмагомедов впервые в карьере стал лидером рейтинга бойцов UFC. Российский боец отреагировал, заявив, что победы не дались ему легко, и поблагодарил покойного отца Абдулманапа Нурмагомедова за вложенный в него труд. Спортсмен назвал первое место в рейтинге работой всей его жизни.

24 октября Нурмагомедов объявил об уходе из спорта и попросил руководство UFC поставить его на первое место в обновленном рейтинге бойцов. До этого он одержал победу над американцем Джастином Гейджи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Россиянин — непобежденный боец, на его счету серия из 29 побед. Джонс — бывший чемпион UFC в полутяжелом весе.