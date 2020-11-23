В команде Петра Яна объяснили срыв боя со Стерлингом

В команде российского бойца смешанного стиля (MMA) Петра Яна объяснили, почему сорвался бой с Алджамейном Стерлингом. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника агентства, поединок, который должен был состояться на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе 12 декабря, отменен по личным причинам Яна. Отмечается, что новая дата боя пока неизвестна.

22 ноября в Twitter «Вестник ММА» появилась информация, что поединок между Яном и Стерлингом отменен из-за проблем с визой или травмы россиянина. Источник сообщал, что бой может быть перенесен на UFC 258, который пройдет 13 февраля.

Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе в июле этого года, нокаутировав бразильца Жозе Алду. В августе стало известно, что россиянин проведет первую защиту титула в поединке против Стерлинга.

В UFC Ян не уступил ни разу. На счету россиянина серия из семи побед подряд. До этого Ян выступал в отечественной организации ACB.