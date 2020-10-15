Стала известна дата следующего боя Петра Яна в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян подерется с Алджамейном Стерлингом 12 декабря. Об этом сообщает ESPN MMA в своем Twitter.

Информацию изданию передал глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт. 27-летний Ян и 31-летний Стерлинг выступят во втором по значимости поединке турнира UFC 256. Главный бой вечера пока не назван.

О том, что Ян проведет поединок против Стерлинга стало известно в августе. Россиянину впервые предстоит защищать титул чемпиона организации.

12 июля Ян нокаутировал экс-чемпиона UFC бразильца Жозе Алду и забрал вакантный пояс в легчайшем весе. Он стал вторым в истории UFC чемпионом из России в современной системе весовых категорий (без учета ранних турниров, — прим. «Ленты.ру»).

В UFC Ян не уступил ни разу. На счету россиянина серия из семи побед подряд. До этого Ян выступал в отечественной организации ACB.