Следующий соперник Петра Яна озвучил план на бой

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг озвучил план на бой с россиянином Петром Яном. Спортсмен высказался на канале Michael Bisping Podcast в YouTube.

По словам Стерлинга, он постарается перевести оппонента в партер, так как тот очень хорош в стойке и уверенно действует в клинче, но преимущество в борьбе не на его стороне. Американец также отметил опасные удары Яна локтями, но выразил надежду, что сможет подловить соперника и пробить коленом. Своим главным преимуществом над россиянином боец назвал скорость.

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24 августа глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал Стерлинга следующим соперником Яна. Когда и где состоится бой, функционер не уточнил.

13 июля Стерлинг отреагировал на победу Яна над бразильцем Жозе Алду в поединке за чемпионский пояс промоушена в легчайшем весе мемом из порно. В ответ россиянин заявил, что Стерлинг должен умолять его о поединке.

12 июля на бойцовском острове Ян победил Алду техническим нокаутом в пятом раунде. Теперь на счету россиянина 15 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. При этом боец не знает поражений в UFC, продемонстрировав серию из семи побед подряд. Стерлинг провел 22 боя. Из них 19 завершились его победой, три — поражением.