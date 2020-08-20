Петр Ян рассказал о приобретенном в уличных драках опыте

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян рассказал об опыте участия в уличных драках. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам спортсмена, с 15 лет он жил в Омске, а его характер закалялся на улице. Россиянин добавил, что в драках получил бесценный опыт, который больше нигде нельзя приобрести.

Ян отметил, что у него было очень много уличных поединков. Их число можно сравнить с количеством его боев на любительском и профессиональном уровне.

12 июля Ян завоевал чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алду нокаутом. На счету россиянина 15 побед и одно поражение в MMA. При этом 27-летний Ян не проигрывает в UFC, демонстрируя серию из семи побед подряд.