Глава UFC назвал следующего соперника Петра Яна

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал имя следующего соперника российского бойца смешанного стиля (MMA) Петра Яна. Слова функционера в своем Twitter приводит журналист Дэймон Мартин.

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Президент промоушена заявил, что, скорее всего, россиянин встретится с американцем Алджамейном Стерлингом. Когда и где состоится бой, Уайт не уточнил. 11 августа Саят Абдрахманов, менеджер Яна, также назвал спортсмена из США следующим оппонентом своего подопечного.

13 июля Стерлинг отреагировал на победу Яна над бразильцем Жозе Алду в поединке за чемпионский пояс промоушена в легчайшем весе мемом из порно. В ответ россиянин заявил, что Стерлинг должен умолять его о поединке.

12 июля на бойцовском острове Ян победил Алду техническим нокаутом в пятом раунде. Теперь на счету россиянина 15 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. При этом боец не знает поражений в UFC, продемонстрировав серию из семи побед подряд.