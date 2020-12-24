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Петр Ян порассуждал о потере чемпионского пояса

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Петр Ян
Петр Ян
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян порассуждал о потере чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его цитирует Overtime.life.

Ян отметил, что никогда не думал о том, что пояс могут отобрать. «Во мне есть какой-то фактор психологического спокойствия. Я могу приехать на арену и перед боем в раздевалке уснуть. Я не думаю о том, что пояс у меня, как-то без разницы, есть он или нет», — добавил боец.

16 декабря сообщалось, что Ян опустился на десятую позицию в рейтинге лучших бойцов UFC. Ранее россиянин занимал девятую позицию.

Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе в июле, когда нокаутировал бразильца Жозе Алду. В августе стало известно, что россиянин проведет первую защиту титула в поединке против Алджамейна Стерлинга. Бой был намечен на декабрь, но сорвался по личным причинам россиянина.

В UFC Ян не уступил ни разу. На счету россиянина серия из семи побед. До этого Ян выступал в российской организации ACB.

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