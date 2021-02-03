Спорт
 
Последние новости
Кадыров назвал дравшегося с бойцами ОМОН чеченца трусливым шакалом
Мошенница назвала себя дочерью короля Испании и продала квартир на миллионы евро
В Москве нашли ультрадешевые квартиры 
Бывший премьер-министр Белоруссии покинул страну
США поддержали решение Зеленского ввести санкции против оппозиционных каналов
Раскрыты препятствия на пути стратегического партнерства Турции и США
Россияне назвали залог богатства
Разгневанный задержкой рейса пассажир сорвал работу аэропорта одной фразой
Бывший муж Жанны Фриске вновь станет отцом
Обнаружено самое эффективное средство против ОРВИ
Новости партнеров
Прослушать новость

Петр Ян пообещал сломать и уничтожить следующего соперника

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @petr_yan

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян высказался о защите пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в бое с американцем Алджамейном Стерлингом. Его слова приводит MMA Fighting.

«Я тренируюсь, чтобы сломать и уничтожить его. Я докажу всем, что заслуживаю звания чемпиона», — пообещал Ян. Он добавил, что собирается долгое время удерживать пояс.

Россиянин подчеркнул, что у следующего соперника нет шансов. «Стерлинг надеется просто работать со мной над своим джиу-джитсу? Я не понимаю», — заметил Ян.

В декабре 2020 года Ян порассуждал о потере чемпионского пояса. Боец отметил, что ранее никогда не задумывался об этом. Россиянин заверил, что в нем «есть какой-то фактор психологического спокойствия».

Поединок со Стерлингом намечен на 6 марта и пройдет в Лас-Вегасе. Изначально бой планировался на декабрь 2020-го, однако сорвался по личным причинам россиянина.

Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе в июле, когда нокаутировал бразильца Жозе Алду. В UFC россиянин не уступил ни разу, на его счету серия из семи побед. Стерлинг провел 14 боев под эгидой промоушена, 11 из них выиграл, три — проиграл.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Petr Yan on Aljamain Sterling: ‘I’m training to break him and destroy him’ at UFC 259
Названа новая дата боя Петра Яна и Стерлинга
Петр Ян порассуждал о потере чемпионского пояса
Другие материалы рубрики
Спорт00:0419 декабря 2020
Виктор Якушев

«Он не собирался умирать»

Звезда сборной СССР по хоккею погиб при странных обстоятельствах. Виновных не могут найти уже 20 лет
18:4330 января

На компанию Малафеева подали в суд

17:2530 января

«Эвертон» дома проиграл аутсайдеру АПЛ

16:2030 января

Большунов вновь обошел норвежцев и выиграл классический масс-старт на Кубке мира

Спорт00:0216 декабря 2020

«От него требовали победы любой ценой»

Советский атлет обманул весь мир, чтобы победить. Как он стал главным мошенником в истории спорта?
15:2530 января

Российскую фигуристку из-за коронавируса бросил партнер

14:1330 января

Назвавший россиян идиотами шведский лыжник захотел тренироваться с Большуновым

12:5130 января

Лучший норвежский лыжник рассказал о строгих приказах от сборной о Большунове

Спорт00:4214 декабря 2020

Хищник в клетке

Магомед Исмаилов одолел Уральского Халка. Но этот соперник оказался опаснее Емельяненко
12:2230 января

Игроки «Вест Хэма», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» признаны лучшими в туре АПЛ

11:3230 января

Уличенную в наркоторговле дочь Малафеева отправили в реабилитационную клинику

10:3130 января

Гол игрока «Тоттенхэма» дальним ударом признан лучшим в туре АПЛ

Россия
Оценена вероятность попадания Бориса Ельцина в группу Дятлова
На россиянина завели дело за сбор недостаточно гнилого валежника
Премьер-министр Японии Рютаро Хасимото и Борис Ельцин «Они могли стоить Ельцину политической карьеры»
75 лет назад Курилы вошли в СССР. Как Россия объявила острова своими и чуть не потеряла их в 90-е?
Глава Ленобласти извинился после доклада отрицавшего холокост профессора
«Он налил в стакан и достал пистолет»
 
Кремль сравнил действия силовиков на протестах в России и Белоруссии
Как в России прошли несанкционированные акции протеста 31 января
Митинги, задержания и снова снежки: что происходило на улицах российских городов
Все материалы
Мир
Псаки высказалась о несуществующем самолете на пресс-конференции
«Это возвращение к темным временам»
Как борец за свободу и демократию стала пособницей геноцида и довела Мьянму до военного переворота
В Пентагоне оценили возможность ядерной войны с Россией
Российскую вакцину «Спутник V» одобрили в Мексике
Битва за Сахару
В Африке может вспыхнуть еще одна кровопролитная война. Какую роль в этом сыграла Америка?
Российское генконсульство в США пожаловалось на вандала
«Будто оказался на войне»
Как запреты из-за пандемии в Нидерландах привели к самым жестким и массовым беспорядкам за 40 лет
Все материалы
Бывший СССР
Мир в конце тоннеля
Азербайджан обещает Карабаху светлое будущее. Почему в Армении этому не рады?
Борщ важнее, чем Лавра
Или культурные приоритеты украинской власти
Избранный президент Киргизии Садыр ЖапаровДиктатура в законе
В Киргизии завершилась революция, президентом стал бывший арестант. Куда поведет страну новый лидер?
Нет слов
В Киеве решились окончательно разорвать связь с Россией. Украинцам запретят говорить по-русски
Все материалы
Экономика
Выгоду от продажи вакцины Pfizer оценили в миллиарды долларов
Ваше сиятельство
В мире появился новый автогигант. Удастся ли ему победить крупнейших конкурентов?
Названо лучшее печенье с топленым молоком
«С 90 бутылок из 100 не платился ни акциз, ни НДС»
Бывший владелец холдинга «Кристалл-Лефортово» — о крупнейшей афере на водочном рынке
В России назвали долю готовых сохранить работу на удаленке компаний
Анатолий ЧубайсАй нано
«Роснано» создавали для технологического прорыва. Почему его не случилось даже через 13 лет
Возможный отказ США от санкций против «Северного потока-2» объяснили
Все материалы
Силовые структуры
Завершено следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Навальному заменили условный срок на реальный и отправили в колонию на 3,5 года
Он проведет в заключении 2 года и 8 месяцев. Суд зачел ему год домашнего ареста
Боевиков из банды Басаева отдали под суд за нападение на российских военных
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Киллер рассказал об убитой и закопанной в подмосковном лесу женщине-ювелире
«Зал так и ахнул»
Депутата Госдумы судят за крупнейшую в истории России взятку. Деньги для него забирали жена и теща
Российской учительнице перерезали горло на улице
Все материалы
Наука и техника
Раскрыты сроки выхода новой Windows
В США раскрыли российскую ТЭ-2
Рассекречена стоимость убийцы флагманов от Xiaomi
Раскрыта «отвратительная» тайна эволюции Дарвина
Все материалы
Спорт
После Хабиба
Нурмагомедов не торопится возвращаться в UFC. Кто станет новым королем ММА?
Охота на «красных дьяволов»
Суперматч МЮ с «Арсеналом» и шанс для «Сити» упрочить лидерство — главные интриги тура АПЛ
Теннисистка во время матча«Это был ад»
Во Франции тренер годами насиловал юных учениц и снимал их на видео. Почему этого никто не замечал?
Юрген Клопп и Жозе МоуриньюБританский экватор
Битва Моуринью с Клоппом и первый матч «Челси» после отставки Лэмпарда — главные интриги тура АПЛ
Все материалы
Культура
Актера Александра Збруева госпитализировали с пневмонией
Кровавая Луна
Советский космос, падение Европы и охотница на каннибалов: главные сериалы февраля
В США скрыли фильмы о биржевой торговле после мести юзеров Reddit инвестфондам
«Он снимал с них кожу, исследуя мышцы и кости»
Как фанатичная тяга к вскрытию трупов помогла Микеланджело создать легендарного Давида
Популярный рэпер вставит в лоб бриллиант почти за два миллиарда рублей
Можно плакать
Работала с Мадонной, скрывала личность и выпустила революционный альбом — умерла артистка Sophie
Российскому режиссеру пообещали расправу при провале сериала The Last of Us
Все материалы
Интернет и СМИ
Урганта раскритиковали за шутку с намеком на Навального в эфире Первого канала
Блогерша Ида Галич похудела на 25 килограммов и осталась недовольна внешностью
«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»
Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
Малышева объяснила более высокую смертность от коронавируса среди мужчин
«Все будет нарастать, как снежный ком»
Американские соцсети годами игнорируют законы других стран. Что может заставить их передумать?
Бузова оценила отношения с Батрутдиновым фразой «Мы реально спали друзьями»
«Учат весь мир свободе слова»
 
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян вернула в моду прическу из 90-х
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»
Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
Беременная невеста российского миллиардера снялась топлес в спущенных джинсах
Только для избранных
Роскошь, дешевый алкоголь и никаких женщин: как появились элитные мужские клубы
Девушка показала женскую одежду на спящем муже и рассмешила покупателей
Рекламная кампания Calvin Klein с Кендалл ДженнерРуки прочь
Любимая вещь европейских богачей вернулась в моду. 200 лет назад в России она была под запретом
Девушка похудела и прославилась из-за сходства с известной моделью
Все материалы
Путешествия
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Все материалы
Из жизни
Девушка трижды победила рак и умерла от коронавируса
Россиянин поехал за наследством и попал в психбольницу
Кокаиновое наследие
Бегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
Мужчина оказался живым через 20 дней после своих похорон
«Как будто началась война»
В американском городке решили построить утопию без налогов и законов. Все испортили дикие звери
Диетолог назвала стимулирующие работу мозга продукты
Все материалы
Apple наняла инженера из Porsche для работы над своим первым электрокаром
Трехмоторная Tesla Model S и очень быстрые автомобили, которые она «объехала»
Выясняем, какие машины оказались медленнее нового электрического лифтбека Tesla
Mercedes-Benz G-Class разрисовали мексиканскими узорами
Представлен самый мощный Cadillac в истории
Седан CT5-V Blackwing получил компрессорный двигатель и две коробки передач на выбор
Винтажный Chevrolet Corvette Sting Ray превратят в 1200-сильный электромобиль
Кто обновился лучше? Тест бизнес-седанов Mercedes и Volvo
Хитовый Е-Class против непопулярного S90: почему более дорогую и менее мощную модель покупают охотне
Renault защитила дизайн нового Sandero в России
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы