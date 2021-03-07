Ян нокаутировал Стерлинга запрещенным ударом и лишился пояса UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян дисквалифицирован по итогам поединка с американцем Алджемэйном Стерлингом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок проходил в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ян защищал пояс чемпиона организации в легчайшем весе. В четвертом раунде россиянин нокаутировал Стерлинга запрещенным ударом. Рефери остановил бой и принял решение дисквалифицировать Яна.

Ян нанес удар коленом в голову сопернику, когда Стерлинг не стоял на ногах. Согласно правилам UFC данный прием является нелегальным.

Ян упустил пояс чемпиона UFC в легчайшем весе и потерпел первое поражение под эгидой организации.