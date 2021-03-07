Появилось видео боя Петра Яна на UFC 259

В сети появилось видео поединка между россиянином Петром Яном и американцем Алджемэйном Стерлингом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ролик предоставлен правообладателем.

Петр Ян не сумел защитить пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. В четвертом раунде он нокаутировал оппонента запрещенным ударом и проиграл дисквалификацией.

После боя Ян извинился за свой поступок. Бывший чемпион подчеркнул, что не намеревался нарушать правила.

Ян впервые проиграл под эгидой UFC. Для 28-летнего россиянина поражение стало вторым в профессиональной карьере. На его счету 15 побед.