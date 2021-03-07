Бывший чемпион UFC посмеялся над поражением Яна

Американский боец смешанного стиля (MMA) Генри Сехудо посмеялся над поражением россиянина Петра Яна дисквалификацией. Пост доступен в Twitter-аккаунте американца.

«Эй, Ян! Тебе нужно, чтобы я вернулся и спас дивизион!» — написал Сехудо. Причем в оригинале он написал kneed вместо need («нужно», — пер. «Ленты.ру»), обыгрывая слово knee (колено). Ян получил дисквалификацию после запрещенного удара коленом в голову лежачего соперника.

«Этот удар был вне закона. Еще больше, чем моча Ти Джея», — добавил он, сделав отсылку на дисквалификацию Ти Джея Диллашоу, который попался на допинге после схватки с Сехудо.

Ян уступил пояс на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он уступил Алджамэйну Стерлингу дисквалификацией.

Сехудо покинул спорт в мае 2020-го, защитив титул чемпиона UFC в легчайшем весе. После завершения карьеры бойца титул стал вакантным, и в поединке за него Ян одолел бразильца Жозе Алду и стал следующим чемпионом.

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