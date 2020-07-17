Бывший чемпион UFC назвал слабые стороны Петра Яна

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе, американец Генри Сехудо в интервью YouTube-каналу Adam's Apple назвал слабые стороны россиянина Петра Яна.

Сехудо заявил, что сумел бы победить Яна за два раунда. Он посчитал, что уровень грэпплинга россиянина намного ниже, чем у него. «Сейчас у Яна мой титул, но сам он — абсолютное дерьмо. Он хороший боец, но он не на моем уровне. Он ударник, но моя борьба — это иной уровень», — добавил американец.

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Перепалка между Яном и Сехудо началась 12 июля. Американец отреагировал на победу Яна в бою с бразильцем Жозе Алдо, сравнив россиянина с уродливой картофелиной. В ответ Ян заявил, что Сехудо трусливо сбежал, узнав о возможности совместного поединка.

Ян 12 июля одержал победу над Алду и завоевал чемпионский титул UFC в легчайшем весе. Россиянин стал основным претендентом на вакантный пояс после того, как Сехудо объявил о завершении карьеры.

На счету россиянина теперь 15 побед и одно поражение в MMA. В активе американца 16 побед и два поражения.