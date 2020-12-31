Чемпион UFC Адесанья побьется за второй пояс

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) планирует провести титульный поединок в полутяжелом весе между поляком Яном Блаховичем и новозеландцем Исраэлем Адесаньей. Об этом сообщает журналист ESPN Бретт Окамото.

Таким образом, чемпион UFC в среднем весе Адесанья сразится за пояс в другом дивизионе. Блахович удерживает чемпионский титул в полутяжелом весе. Планируется, что поединок пройдет 6 марта.

37-летний Блахович завоевал вакантный пояс в сентябре, одолев Доминика Рейеса. До этого чемпионом в полутяжелом весе был американец Джон Джонс, который отказался от пояса на фоне разногласий с руководством UFC.

Адесанья провел уже две успешные защиты титула в среднем весе. Новозеландец вышел победителем из противостояний с кубинцем Йоэлем Ромеро и бразильцем Пауло Костой.

Всего на счету Адесаньи 20 побед и ни одного поражения. До перехода в смешанные единоборства новозеландец нигерийского происхождения провел 80 поединков по правилам кикбоксинга.