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Чемпион UFC посмеялся над перспективой умереть от рака

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Исраэл Адесанья
Исраэл Адесанья
Фото: Jason Silva / ZumaPress / Globallookpress.com

Новозеландский боец смешанного стиля (ММА) Исраэл Адесанья прокомментировал внешние изменения груди, которые произошли у него якобы из-за приема стероидов. Интервью со спортсменом доступно на сайте ESPN.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заявил, что не принимал запрещенных препаратов, но объяснить причину трансформации не может. «Это появилось у меня восемь недель назад, и даже моя девушка сказала мне — иди к доктору, но я хотел в первую очередь провести бой», — заметил боец.

Он посмеялся над перспективой выяснить, что тяжело болен. «Будет забавно, если через пять месяцев я умру от рака. Сейчас хочу дождаться результатов и, может быть, расскажу, что происходит. А возможно, я позволю людям спекулировать на эту тему», — заключил Адесанья.

27 сентября Адесанья нокаутировал бразильца Пауло Косту и защитил титул чемпиона UFC в среднем весе. После сигнала рефери об остановке поединка он сымитировал половой акт. Коста находился спиной к сопернику и не видел его движения. Оскорбившись, посмотрев видеоповтор, бразилец потребовал реванша.

Новозеландец выиграл все 20 поединков за карьеру в MMA. Для бразильца это первое поражение в смешанных единоборствах. На его счету 13 побед.

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