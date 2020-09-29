Проигравший чемпиону UFC бразилец разглядел на повторе имитацию секса

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Паоло Коста обратил внимание на поведение своего соперника Исраэла Адесаньи сразу после остановки. Обращение бразильца доступно в Instagram.

Коста назвал Адесанью «человеческим мусором» за его поступок. Новозеландец сымитировал секс сразу после сигнала рефери об остановке поединка. Бразилец же находился на земле и спиной к сопернику, поэтому не мог видеть движения оппонента, разглядев оскорбительные действия Адесаньи только после просмотра повтора.

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Коста потребовал реванша у Адесаньи. В комментариях к публикации новозеландец ответил, что способен снова остановить бразильца.

Их поединок возглавил турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на острове Яс в Абу-Даби 27 сентября. Адесанья нокаутировал соперника во втором раунде и защитил титул чемпиона организации в среднем весе. Коста потерпел первое поражение в карьере.