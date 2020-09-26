Президент Бразилии поздравил бойца UFC с чемпионством перед поединком

Президент Бразилии Жаир Болсонару поздравил Паоло Косту с завоеванием пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) перед титульным поединком против Исраэла Адесаньи. Запись доступна в Twitter-аккаунте политика.

«Отличная работа, чемпион!» — написал Балсонару, несмотря на то что главный бой UFC 253 на тот момент еще не состоялся.

Поединок Косты и Адесаньи возглавит турнир UFC на острове Яс, который пройдет 27 сентября. Победитель станет чемпионом UFC в среднем весе.

Коста ни разу не уступал в смешанных единоборствах (MMA). На счету бразильца 13 побед. 11 из них — нокаутом.

Адесанья имеет в своем активе 19 побед без единого поражения.