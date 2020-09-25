Бразилец вывел из себя чемпиона UFC Адесанью на битве взглядов

THE BEEF IS REAL 😤



Things get personal as Costa taunts Adesanya with a white belt at weigh-ins.



[ #UFC253 - LIVE on ESPN+ PPV: https://t.co/QLKv2kFUC5 ] pic.twitter.com/axIHv9vhsh — UFC (@ufc) September 25, 2020

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Пауло Коста вывел из себя своего оппонента новозеландца Исраэла Адесанью во время битвы взглядов перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Видео опубликовано в Twitter-аккаунте организации.

Коста продемонстрировал свой черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, а затем достал мятый белый пояс (для начинающих борцов) и бросил его в Адесанью. Новозеландец и действующий чемпион UFC в среднем весе ударил этим поясом Косту, после чего бойцов разняли.

Бой Адесаньи и Косты возглавит турнир UFC 253, который пройдет на бойцовском острове Яс. Трансляция начнется в 5:00 утра по московскому времени 27 сентября.