Чернокожий чемпион UFC выступил перед толпой со словами о «страхе белых»

Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Исраэл Адесанья выступил перед протестующими в Окленде и рассказал о проявлениях расизма в своей жизни. Видео опубликовал журналист ESPN Ариэль Хельвани в Twitter.

Чернокожий Адесанья, являющийся действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), признался перед толпой протестующих в том, что неоднократно наблюдал страх белых людей перед ним. «Скольким из вас приходится входить в магазин с руками за спиной, чтобы никто не заподозрил вас в краже?» — спрашивал боец.

Он рассказал, что не раз видел «испуганные глаза белых» в лифте. «Как будто у меня был выбор кем родиться! Хотя я все равно выбрал бы родиться черным», — возмутился Адесанья.

Акции протеста против расовых притеснений проходят во многих странах мира после смерти чернокожего американца Джорджа Флойда. Мужчина скончался в результате грубого ареста — полицейские придавили Флойду горло. Кадры задержания попали в сеть. В США протесты переросли в массовые беспорядки.

Адесанья ни разу не уступал по правилам MMA. На его счету 19 побед, 14 из которых — нокаутом.

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