Адесанья нокаутировал Косту и защитил чемпионский пояс UFC

Нигериец Исраэль Адесанья нокаутировал бразильца Пауло Косту и защитил титул чемпиона UFC в среднем весе. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте UFC Россия.

Поединок возглавил турнир UFC 253, который состоялся на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Рефери прервал схватку во втором раунде, зафиксировав победу 31-летнего Адесаньи техническим нокаутом. Нигериец выиграл все 20 поединков за карьеру в MMA. Для 29-летнего Косты это первое поражение в смешанных единоборствах. На его счету осталось 13 побед.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару поздравил Паоло Косту с завоеванием пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) перед титульным поединком против Исраэла Адесаньи, несмотря на то, что бой на тот момент еще не состоялся.