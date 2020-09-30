Петр Ян обошел Макгрегора в рейтинге бойцов UFC

Россиянин Петр Ян поднялся в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и обошел ирландца Конора Макгрегора. Обновленный рейтинг представлен на сайте UFC.

27-летний российский боец смешанного стиля (MMA) расположился на десятой строчке рейтинга без учета весовых категорий. Макгрегор опустился на 11-ю позицию.

Лидерство удерживает американец Джон Джонс — бывший чемпион организации в полутяжелом весе. Вторую строчку сохранил за собой чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. На третью строчку поднялся новозеландец Исраэл Адесанья. Он удержал чемпионский пояс в среднем весе, нокаутировав Паоло Косту на UFC 253.

Петр Ян выиграл вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе 12 июля. Россиянин одолел бразильца Жозе Алду. Спортсмен ни разу не уступил в рамках организации. На счету Яна семь побед в семи поединках. До перехода в UFC Ян выступал в ACB. Всего в активе россиянина 15 побед при одном поражении.

Макгрегор объявил об уходе из MMA летом. При этом боец сохранил место в пуле тестирования Антидопингового агентства США. Ирландец выразил готовность провести показательный бой с американцем Дастином Порье.