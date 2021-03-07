Чемпион UFC Адесанья потерпел первое поражение в карьере

Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Исраэл Адесанья уступил в поединке с представителем Польши Яном Блаховичем. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок возглавил турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Схватка проводилась в полутяжелой весовой категории, где титул защищал Блахович. Адесанья же удерживает пояс в среднем весе.

Поединок продлился все пять раундов. Адесанья уступил решением судей. Это поражение стало для него первым в карьере.

В рамках UFC 259 выступали и отечественные бойцы. Аскар Аскаров и Ислам Махачев одержали победы. Петр Ян не сумел удержать пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. Он нанес запрещенный удар и был дисквалифицирован. Победителем стал его оппонент из США Алджемэйн Стерлинг.

Адесанья одержал 20 побед в MMA при единственном поражении.