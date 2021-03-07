Преемник Нурмагомедова добился седьмой победы подряд в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев одержал победу над американцем Дрю Добером. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянину удалось досрочно завершить поединок с Добером. В третьем раунде после очередного перевода в партер Махачев применил удушающий прием и заставил оппонента сдаться.

Махачев добился седьмой победы подряд в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Россиянин не проигрывал с октября 2015-го. Отечественного бойца сравнивают с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Махачева неоднократно называли его преемником в дивизионе легковесов организации. В частности, такого мнения придерживался отец Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов.

6 марта тренер Махачева Хавьер Мендес заявил, что россиянин может стать чемпионом UFC в ближайшие 12 месяцев. Он напомнил, что россиянин — самый сложный соперник для Нурмагомедова на тренировках.

В активе Махачева 19 побед при единственном поражении. Добер одержал 23 победы и потерпел десять поражений.