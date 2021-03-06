Преемнику Нурмагомедова предрекли чемпионство UFC в ближайший год

Тренер American Kickboxing Academy Хавьер Мендес предрек российскому бойцу смешанного стиля (MMA) Исламу Махачеву золото Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ближайшие 12 месяцев. Об этом он рассказал в беседе с The Sun.

«Думаю, он станет чемпионом в ближайший год. Спросите Хабиба Нурмагомедова, с кем ему было на тренировках тяжелее всего», — отметил Мендес. При этом он признал, что оппонент Махачева Дрю Добер весьма опасен и его нельзя недооценивать. Однако, как утверждает Мендес, победа над американцем не даст Махачеву возможность провести поединок с соперником из первой тройки в легком весе и рассчитывать на титульный бой в ближайшем будущем.

Махачева не раз называли преемником чемпиона UFC в легком весе Нурмагомедова. В частности, об этом говорил отец последнего — Абдулманап Нурмагомедов.

UFC 259 пройдет в Лас-Вегасе 7 марта. Помимо Махачева на турнире также выступят россияне Петр Ян и Аскар Аскаров. Яну предстоит защита титула чемпиона в легчайшем весе против Аджамэйна Стерлинга.