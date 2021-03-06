Преемник Нурмагомедова захотел боя с Макгрегором

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев заявил о том, что хочет подраться с ирландцем Конором Макгрегором. Слова спортсмена передает РЕН-ТВ.

29-летний россиянин, которого считают преемником Хабиба Нурмагомедова в дивизионе легкого веса в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), признался, что хотел бы видеть ирландца в оппонентах. При этом Махачев осознает, что у руководства UFC другие планы на Макгрегора.

По мнению Махачева, UFC не хочет, чтобы Макгрегор проигрывал. Возможная неудача ухудшит положение ирландца в рейтинге, что помешает, как утверждает россиянин, зарабатывать на его поединках.

Махачев выступит на UFC 259 в воскресенье, 7 марта. Соперником российского бойца станет американец Дрю Добер.

Махачев тренируется в American Kickboxing Academy под руководством Хавьера Мендеса и в Eagles MMA. Россиянин — друг Нурмагомедова. По словам тренера и отца чемпиона UFC Абдулманапа Нурмагомедова, который умер летом 2020-го, Махачев рассматривался в команде как потенциальный обладатель пояса.