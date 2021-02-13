UFC объявил о следующем бое преемника Нурмагомедова

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил новые поединки в рамках турнира 6 марта. Об этом сообщается в Instagram промоушена.

29-летний россиянин Ислам Махачев, которого действующий чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает своим преемником, проведет поединок с американцем Дрю Добером. Также на UFC 259 подерется и еще один россиянин Аскар Аскаров. Ему будет противостоять американец Джозев Бенавидес — бывший претендент на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

О планируемом поединке Добера и Махачева сообщалось еще в декабре. Россиянин не выходил в октагон с сентября 2019-го.

2 ноября Нурмагомедов высказался о перспективах Махачева. Он назвал его следующим королем легкого веса.

Всего Махачев провел в ММА 19 боев. На его счету 18 побед и одно поражение. 32-летний Добер за карьеру одержал 23 победы, потерпел девять поражений, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.