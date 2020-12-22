Названному Нурмагомедовым следующим королем легкого веса бойцу нашли соперника

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев узнал, кто станет его новым соперником в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

6 марта на турнире UFC 259 Махачев встретится с американцем Дрю Добером. Бойцы выступают в легком весе.

2 ноября чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о перспективах Махачева. Он назвал его следующим королем легкого веса.

При этом в октябре планировалось, что новым соперником Махачева станет бразилец Рафаэль дос Аньос. Их бой отменился во второй раз: причиной стала травма россиянина, а ранее положительный тест на коронавирус выявили у бразильца. Информации о том, состоится ли поединок в 2021 году, пока нет.

Всего 29-летний Махачев провел в ММА 19 боев. На его счету 18 побед и одно поражение. 32-летний Добер за карьеру одержал 23 победы, потерпел девять поражений, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.