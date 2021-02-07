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Тренер Нурмагомедова назвал единственную возможность вернуть бойца в MMA

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Фото: CHRISTOPHER PIKE / Reuters

Американский тренер Хавьер Мендес считает, что российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов вряд ли вернется к выступлениям. Его слова передает MMA Junkie.

По мнению Мендеса, 32-летний Нурмагомедов не станет возвращаться ради очередного поединка в легком весе. Он убежден, что еще одна победа ничего не поменяет в карьере россиянина.

Однако он считает, что единственная возможность вернуть Нурмагомедова в MMA — организация особого боя. «Для меня таким соперником мог бы стать именно Жорж Сен-Пьер. Других вариантов нет», — отметил он.

18 января глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что Нурмагомедов не заинтересован в поединке с Сен-Пьером. При этом разговоры о возможном противостоянии ведутся с февраля 2019-го. Тогда российский боец предложил канадцу провести поединок. Таковой стала реакция Нурмагомедова на решение Сен-Пьера покинуть спорт.

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках. Он трижды защитил пояс чемпиона UFC в легком весе и возглавляет рейтинг лучших бойцов организации вне учета весовых категорий. Сен-Пьер также становился чемпионом UFC.


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