Друг Нурмагомедова назвал условие возвращения бойца в MMA

Американский боец смешанного стиля (MMA) Даниэль Кормье поделился мнением относительно возможного возвращения в спорт его друга россиянина Хабиба Нурмагомедова. Слова тяжеловеса передает MMA Fighting.

41-летний американец назвал условие возвращения Нурмагомедова к выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). По мнению Кормье, 32-летний российский спортсмен согласится на поединок против экс-чемпиона промоушена канадца Жоржа Сен-Пьера.

«Хабиб стремится войти в историю. Победа над Сен-Пьером — как раз то, что нужно», — посчитал Кормье.

Нурмагомедов объявил о своем уходе из MMA после победы над Джастином Гейджи, которая позволила россиянину в третий раз защитить пояс чемпиона UFC в легком весе. Россиянин добился 29-й победы в карьере.

Сен-Пьер завершил карьеру в феврале 2019-го. Поединок против канадца, по словам отца чемпиона Абдулманапа Нурмагомедова, было целью россиянина. Сен-Пьер неоднократно комментировал возможное противостояние. Канадец подчеркивал, что долгое время в организации боя не были заинтересованы в UFC.