Брату Нурмагомедова предрекли завоевание пояса чемпиона UFC

Двоюродному брату россиянина Хабиба Нурмагомедова Умару предрекли завоевание пояса чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ближайшее время. Об этом сообщает MMA Junkie.

Тренер российского бойца Хавьер Мендес признался, что уверен в способностях своего подопечного. «Я давно об этом говорю. Пять или шесть боев — и мы увидим нового чемпиона. Конечно, ему при этом есть куда расти», — заявил он.

Умар Нурмагомедов дебютировал в UFC 20 января. В своем первом поединке россиянин оказался сильнее представителя Казахстана Сергея Морозова. Нурмагомедов выступает в легчайшем весе. Чемпионом дивизиона является его соотечественник Петр Ян.

Дебют Нурмагомедова в UFC неоднократно откладывался. О подписании контракта с промоушеном стало известно еще в январе 2020 года.

На счету Умара Нурмагомедова 13 побед в 13 поединках в ММА. Он уже выступал в США — спортсмен дрался в рамках Professional Fighting League.