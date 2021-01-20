Брат Нурмагомедова победил в дебютном бою в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов победил представителя Казахстана Сергея Морозова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нурмагомедов успешно дебютировал в рамках американского промоушена. Он вынудил соперника сдаться во втором раунде противостояния, применив удушающий прием.

Умар — двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Изначально поединок с его участием должен был состояться 24 января. Однако UFC перенес бой россиянина на другую дату. Турнир 24 января возглавит поединок ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье.

Дебют Умара Нурмагомедова в UFC неоднократно переносили по различным причинам. По состоянию здоровья он снялся с поединка осенью 2020-го. Тогда предполагалось, что он выступит перед схваткой Хабиба Нурмагомедова.

После успешного дебюта на счету Умара 13 побед и ни одного поражения.