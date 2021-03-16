Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от посещения Сан-Франциско. Пост доступен в Instagram спортсмена.

32-летний россиянин заявил, что впервые оказался в городе без необходимости соблюдать режим и диету. Нурмагомедов сравнил карьеру бойца с тюрьмой. «Оказывается, я как будто сидел за решеткой. Как хорошо не быть действующим спортсменом», — написал он.

Нурмагомедов прибыл в США в конце февраля. У россиянина была запланирована встреча с главой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом. Кроме того, он помогал своему соратнику Исламу Махачеву, выступив в качестве секунданта на его поединке в рамках турнира UFC.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе и лучший боец организации без учета весовых категорий. Он завершил карьеру осенью 2020-го. Уайт неоднократно заявлял о планах вернуть россиянина к выступлениям.