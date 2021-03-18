Глава UFC отреагировал на намеки Нурмагомедова о возвращении в спорт

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в Instagram отреагировал на намеки россиянина Хабиба Нурмагомедова о возвращении в спорт.

Уайт оставил комментарий под постом Нурмагомедова, где тот сфотографировался с бывшим генеральным директором организации Лоренцо Фертиттой, прикрепив смайлы с изображением кулака. Пост главы UFC собрал более тысячи лайков.

Нурмагомедов разместил фото с Фертиттой 17 марта. В том же посте российский боец обратился к Уайту с фразой: «Пришли мне локацию». Аналогичное обращение россиянин делал в адрес ирландца Конора Макгрегора весной 2018-го за полгода до их поединка.

Нурмагомедов заявил об уходе из спорта осенью 2020-го после победы над американцем Джастином Гейджи, позволившей ему в третий раз защитить титул чемпиона. На счету спортсмена 29 побед в 29 поединках. Он удерживает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.