Ян назвал сроки реванша со Стерлингом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян назвал сроки проведения боя-реванша с американцем Алджамейном Стерлингом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам спортсмена, сейчас стороны обсуждают детали встречи, которая должна пройти в ближайшие 2-3 месяца. При этом Ян добавил, что в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) все может поменяться.

Россиянин отметил, что настроен вернуть себе чемпионский пояс. Он также добавил, что отказался от подачи апелляции на судейское решение в первом бою из-за ее бессмысленности.

Ян был дисквалифицирован за удар лежачего соперника и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе 7 марта. Стерлинг стал первым в истории UFC, кому удалось выиграть пояс таким образом.