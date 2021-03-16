Стерлинг рассказал о поддержке россиян после боя с Яном

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг на своем канале в YouTube рассказал о поступающих ему словах поддержки от россиян после боя с Петром Яном.

Он отметил, что большинство соотечественников его соперника присылают оскорбления, однако некоторые граждане России настроены к американцу дружелюбно. Боец рассказал, что они его поддерживают и извиняются за других россиян. «Это говорит о том, что нельзя всех грести под одну гребенку», — заявил спортсмен.

Стерлинг столкнулся с негативной реакцией отдельных бойцов после победы над Яном. В частности, Ти Джей Диллашоу заявил, что Стерлинг заслуживает премии «Оскар» за актерскую игру.

Ян был дисквалифицирован за удар лежачего соперника и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе 7 марта. Стерлинг стал первым в истории UFC, кому удалось выиграть пояс таким образом.

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