Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян прокомментировал результат поединка с американцем Алджамейном Стерлингом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает BJ Penn.

Ян пристыдил Стерлинга и назвал его фальшивкой. «Перед боем он много говорил о том, что я бумажный чемпион. Теперь мы видим, кто является настоящим бумажным чемпионом. Это он», — заявил россиянин. Ян добавил, что не притронулся бы к поясу после такой победы и не фотографировался бы с ним.

10 марта Стерлинг поделился мыслями о поединке с Яном. Он заметил, что не считает победу заслуженной, поэтому не выкладывает фотографии с наградой.

При этом американец столкнулся с негативной реакцией отдельных бойцов после победы над Яном. В частности, Ти Джей Диллашоу заявил, что Стерлинг заслуживает премии «Оскар» за актерскую игру. Боец отреагировал на критику.

Ян был дисквалифицирован за удар лежачего соперника и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе 7 марта. Стерлинг стал первым в истории UFC, кому удалось выиграть пояс таким образом.