Стерлинг высказался о незаслуженном поясе чемпиона UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамэйн Стерлинг поделился мыслями о результате поединка с россиянином Петром Яном. Об этом сообщает MMA Junkie.

31-летний спортсмен высказался о победе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), которая принесла ему пояс чемпиона в легчайшем весе. Он отметил, что не фотографировался с наградой сразу после боя. «Да, я выиграл. Но я не чувствовал, что это заслуженно. Обычно, после побед я делаю посты, где праздную успех. Можно увидеть только фото с моей невестой, я не хвастался поясом», — добавил Стерлинг.

Стерлинг столкнулся с негативной реакцией отдельных бойцов после его победы над Яном. Американец пропустил запрещенный удар и не смог продолжить поединок, что в итоге привело к поражению россиянина дисквалификацией. В частности, Ти Джей Диллашоу заявил, что боец заслуживает премии «Оскар» за актерскую игру. Стерлинг отреагировал на подобную критику.

Ян был дисквалифицирован за удар по лежачему сопернику и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе 7 марта. Стерлинг стал первым в истории UFC, кому удалось выиграть пояс таким образом.