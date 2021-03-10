Стерлинга на два месяца отстранили от боев после победы над Яном

Американского бойца смешанного стиля (MMA) Алджамэйна Стерлинга на два месяца отстранили от боев после победы над россиянином Петром Яном. Об этом сообщает MMAFighting.

По информации источника, Атлетическая комиссия штата Невада запретила Стерлингу проводить бои до 6 мая. Контактные тренировки спортсмен сможет возобновить не ранее 21 апреля. Отмечается, что отстранение действует по медицинским причинам.

Стерлинг лишил Яна пояса чемпиона UFC в легчайшем весе 7 марта. Российский боец проиграл дисквалификацией после того, как нанес по лежачему сопернику запрещенный удар. Таким образом, американец вышел победителем из схватки, несмотря на нокаут. После поединка Стерлинг заявил, что готов дать реванш Яну, отметив, что ему нужно потратить некоторое время на восстановление.

На счету Стерлинга 20 побед и три поражения в поединках по правилам MMA.