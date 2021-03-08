Стерлинг согласился дать реванш Яну

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджэмейн Стерлинг согласился дать реванш россиянину Петру Яну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спортсмена из США.

По информации источника, американец заинтересован в проведении боя. Однако сначала ему нужно потратить некоторое время на восстановление.

Материалы по теме «Выучи чертовы правила!» Петр Ян совершил роковую ошибку. Один неверный удар лишил его пояса чемпиона

Стерлинг в ответ предложил неожиданно пробить Яну коленом в висок и посмотреть, кто тогда будет клоуном. Американец также заявил, что на момент остановки их очного поединка по статистическим показателям бой был равным.

В ночь на воскресенье, 7 марта, Ян упустил пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из-за дисквалификации. В четвертом раунде он поразил Стерлинга ударом коленом в голову, когда оппонент находился в лежачем положении. Бой был остановлен, а американец объявлен победителем.

Ян потерпел первое поражение в UFC. Россиянин упустил пояс чемпиона в легчайшем весе.