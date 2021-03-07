Ян описал ход мыслей перед запрещенным ударом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян описал обстоятельства поражения дисквалификацией в поединке с американцем Алджемэйном Стерлингом. Его слова на пресс-конференции приводит MMA Junkie.

28-летний россиянин описал ход мыслей перед запрещенным ударом коленом в голову лежачего оппонента. По словам Яна, перед схваткой судья встречи Марк Смит призывал бойцов обращать внимание на положение рук упавшего соперника. Россиянин признался, что при этом забыл про ноги Стерлинга и сосредоточился на руках. «Конечно, я не хотел нарушать правила», — добавил он.

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Ян извинился перед соперником за удар в соглавном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Россиянин пожелал оппоненту скорейшего выздоровления.

Из-за дисквалификации Яна Стерлинг стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. В четвертом раунде поединка он пропустил запрещенный удар в голову и упал на канвас. Судья остановил бой и присудил Яну поражение дисквалификацией.