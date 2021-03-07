Соперник Яна захотел нового боя с россиянином

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамэйн Стерлинг прокомментировал поединок против россиянина Петра Яна. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

31-летний американец признался, что не хотел выигрывать пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) благодаря дисквалификации оппонента. «Мне показалось, удар был намеренным. Судья даже озвучил, что я — лежачий соперник. Я не ждал удара в тот момент», — отметил он.

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При этом Стерлинг выразил готовность снова подраться с россиянином. «Ян — плохой парень. Мы обязательно встретимся снова», — заявил он.

Стерлинг завоевал пояс чемпиона UFC в легчайшем весе по причине дисквалификации Яна. Россиянин впервые потерпел поражение в рамках UFC.