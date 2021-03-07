Ян назвал Стерлинга клоуном и нарвался на ответ

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян устроил перепалку с Алджамейном Стерлингом в соцсетях. Обмен комментариями в своем Twitter опубликовал американец.

К фотографии, на которой Стерлинг стоит с чемпионским поясом UFC и грузинским бойцом Мерабом Двалишвили, россиянин оставил комментарий с текстом «клоуны». Затем Ян опубликовал это фото в своем Instagram, отметив, что с американцем все в порядке.

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Стерлинг в ответ предложил неожиданно пробить Яну коленом в висок и посмотреть, кто тогда будет клоуном. Американец также заявил, что на момент остановки их очного поединка по статистическим показателям бой был равным.

В ночь на воскресенье, 7 марта Ян упустил пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из-за дисквалификации. В четвертом раунде он поразил Стерлинга ударом коленом в голову, когда оппонент находился в лежачем положении. Бой был остановлен, а американец объявлен победителем.

Ян потерпел первое поражение в UFC. Россиянин упустил пояс чемпиона в легчайшем весе.