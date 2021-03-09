Стерлинг ответил на обвинения в притворстве в бою с Яном

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамэйн Стерлинг ответил на обвинения в симуляции и притворстве в поединке с россиянином Петром Яном. Об этом сообщает MMA Junkie.

«Я никогда не сдаюсь. Для вас, ребята, это наверняка просто. Вы легко шутите про премию "Оскар" и все такое. Вы просто актеры, а не бойцы, и говорите про себя», — отметил Стерлинг.

Поединок Яна и Стерлинга на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вызвал неоднозначную реакцию в профессиональной среде. Ряд бойцов посчитали, что американец намеренно не продолжил поединок, дожидаясь дисквалификации россиянина. В частности, такого мнения придерживается Абу-Муслим Алиханов. Также с обвинениями в притворстве выступил экс-чемпион UFC Ти Джей Диллашоу.

Ян был дисквалифицирован за удар по лежачему сопернику и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе 7 марта. Стерлинг стал первым в истории UFC, кому удалось выиграть пояс таким образом.