Тренер Петра Яна рассказал о своих подсказках перед запрещенным ударом

Тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Петра Яна Маркос да Матта прокомментировал главный эпизод поединка с Алджамэйном Стерлингом. Об этом сообщает MMA Fighting.

«Перед боем я объяснял Яну, чтобы он следил за коленями. Если соперник стоит на земле коленями, то по нему нельзя так бить», — вспомнил да Матта.

Он также подчеркнул, что не просил Яна бить лежачего Стерлинга коленом. «Можете посмотреть видео: я прошу его работать кулаками», — заявил тренер. Он добавил, что не может точно сказать о подсказках русскоязычных секундантов Яна.

Ян проиграл дисквалификацией на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 7 марта. Стерлинг стал первым в истории организации чемпионом, который выиграл пояс подобным образом. Россиянин нанес запрещенный удар в четвертом раунде и нокаутировал оппонента.

Ян потерпел первое поражение в рамках UFC и второе в карьере. Россиянин завоевал пояс в поединке против экс-чемпиона Жозе Алду.

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