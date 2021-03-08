Российский боец MMA и соратник Яна обвинил Стерлинга в притворстве

Российский боец смешанного стиля (MMA) Абу-Муслим Алиханов поддержал своего соратника Петра Яна после его поражения дисквалификацией на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит Metaratings.

Алиханов поделился мнением о поединке между Яном и Алджамэйном Стерлингом на UFC 259. Схватка завершилась после запрещенного удара в исполнении российского бойца. Алиханов обвинил американского спортсмена в притворстве. По его мнению, Стерлинг симулировал тяжелое состояние после пропущенного удара коленом в голову.

«Когда нормально попали по голове, сразу теряешь сознание. А этот словно всю ночь без теплых вещей на вершине горы остался. Туда, сюда катился», — убежден боец.

7 марта Ян потерял титул чемпиона UFC в легчайшем весе после нарушения правил в поединке со Стерлингом. Впервые в истории промоушена судьбу титула решила дисквалификация.

Алиханов тренируется с Яном. Боец известен по выступлениям в One Championship.