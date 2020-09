Российский боец MMA победил болевым на ногу

Abu Muslim Alikhanov 🇷🇺 taps Pascal Jaskiewiez with a leglock in Round 2! #ANewBreed2 #ANewBreed2 #WeAreONE #ONEChampionship



How to watch ONE: A NEW BREED II 👉 https://t.co/quRIvKgBH6 pic.twitter.com/izzz5E0fWx