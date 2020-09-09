Российский боец победил за 50 секунд и получил контракт с UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алиасхаб Хизриев победил бразильца Энрике Шиджемото на турнире Dana White’s Contender Series, который прошел в ночь на 9 сентября в Лас-Вегасе. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте UFC Russia.

Россиянин завершил поединок в первом раунде, проведя удушающий прием. Бой завершился спустя 50 секунд после начала.

Турнир является отборочным для получения контракта в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Таким образом, Хизриев получит соглашение с промоушеном. Также в UFC перейдут американцы Филипп Хэйвз, Драко Родригес и камерунец Тафон Ншукви.

Хизриев выступает в полусредней весовой категории. Он известен поединками в Fight Nights и M-1 Global. 30-летний россиянин — непобежденный боец, в его активе 13 побед в смешанных единоборствах.