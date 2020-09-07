Петр Ян «нокаутировал» Урганта и бросил вызов Макгрегору

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян стал гостем программы «Вечерний Ургант». Запись эфира доступна на сайте Первого канала.

Ведущий Иван Ургант попросил Яна показать один из бойцовских приемов (на записи с 14:08). Спортсмен продемонстрировал удар ногой, «нокаутировав» ведущего. Запись смонтировали таким образом, чтобы было видно, как Ургант лежит и не может подняться.

Позднее россиянин опубликовал часть записи эфира в Instagram и в описании поста бросил вызов ирландскому бойцу Конору Макгрегору. «Ты следующий», — написал Ян.

12 июля на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ян победил бразильца Жозе Алду техническим нокаутом в пятом раунде и завоевал чемпионский пояс в легчайшем весе. Теперь на счету россиянина 15 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. При этом боец не знает поражений в UFC, продемонстрировав серию из семи побед подряд.

Макгрегор объявил об уходе из спорта 7 июня этого года. Ирландец — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Всего на его счету 22 победы и четыре поражения в 26 боях по правилам MMA.