Стерлинг оправдался за празднование чемпионства UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг снова ответил на нападки россиянина Петра Яна в социальных сетях. Пост доступен в Twitter-аккаунте американца.

Ян опубликовал мем, где размещено фото Стерлинга, празднующего победу в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), и надписью: «Я не буду отмечать это чемпионство. Пять минут спустя...».

Стерлинг оправдался за фото с друзьями и близкими, где он предстал с поясом чемпиона UFC. «Ты прав, Петя. Я должен был сказать всем, кто вылетел ко мне в Лас-Вегас, чтобы они меня не навещали, не общались со мной и не делали никаких фото. По твоей логике, я должен запереться дома до следующего поединка», — написал он.

Стерлинг лишил Яна пояса чемпиона UFC в легчайшем весе. Российский боец проиграл дисквалификацией после того, как нанес по лежачему сопернику запрещенный удар. Таким образом, американец вышел победителем из схватки, несмотря на нокаут.

Ян потерпел первое поражение в рамках UFC. Он не сумел защитить пояс чемпиона в первом же бою после его завоевания.