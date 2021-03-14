Петр Ян возмутился двойным стандартам судейства в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян возмутился решением судейства в противостоянии между Эриком Андерсом и Дарреном Стюартом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом он написал в своем Instagram.

В концовке первого раунда Андерс нанес удар коленом по лежачему сопернику. Это действие было признано запрещенным, а поединок — несостоявшимся. Рефери встречи выступил Херб Дин.

Ян возмутился и указал на двойные стандарты судейства. «Та же комиссия, но разные решения», — отметил он в «сторис». 7 марта россиянин упустил титул чемпиона UFC в легчайшем весе путем дисквалификации. Он нанес запрещенный удар в поединке с Алджамэйном Стерлингом.

Ян — первый чемпион в истории UFC, уступивший титул таким образом. До этого он не знал поражений в UFC. Пояс россиянин завоевал в поединке с экс-чемпионом Жозе Алду.