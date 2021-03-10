Ян обвинил Стерлинга в нежелании продолжать бой

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян прокомментировал поединок с Алджамэйном Стерлингом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Интервью с россиянином опубликовано на YouTube-канале ESPN MMA.

Ян снова заявил, что нанес запрещенный удар ненамеренно. Он добавил, что из его угла не поступало команды бить оппонента коленом, и обвинил Стерлинга в нежелании продолжать бой.

«После того как рефери заявил врачу, что остановит схватку, Стерлингу, вы сами это видели, будто с каждой секундой становилось все хуже и хуже. Думаю, что он мог продолжить бой, но явно этого не хотел», — заявил он.

28-летний Ян уступил Стерлингу дисквалификацией на турнире UFC 7 марта. Впервые судьба титула решилась таким образом. Россиянин потерпел первое поражение в UFC.